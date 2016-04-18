الخارجية الأمريكية: كيري يزور القاهرة الأربعاء للقاء الرئيس السيسي

صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي اليوم الاثنين بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيزور القاهرة يوم الأربعاء المقبل، وسيلتقي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المسئول الأمريكي، في تصريحات صحفية، أن كيري سيلتقي أيضا خلال زيارته مع نظيره المصري سامح شكري، موضحا أن مباحثات كيري ستتركز على القضايا الثنائية الرئيسية.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه بعد ذلك إلى السعودية، وذلك للانضمام إلى اجتماعات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إطار القمة الأمريكية-الخليجية المقرر عقدها في الرياض.

أ ش أ