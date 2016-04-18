بعد اغتصاب طفلين داخل كافيتريا بمدرسة بمدينة نصر.. التحقيقات: عامل جرّد طفلا من بنطاله واعتدى عليه بالكافيتريا والآخر أجبر تلميذا على ممارسة الفحشاء.. والمديرة للنيابة: مدرستنا زى الفل

حالة من الرعب تجتاح أولياء أمور التلاميذ خوفا على أبنائهم من الذئاب البشرية التى تقتل براءة الأطفال من مرضى ينهشون أجسادهم الملائكية بينما أباؤهم يقتطعون من قوت يومهم لتعليمهم.

فبعد واقعة اتهام فرد أمن باغتصاب 5 تلاميذ فى مدرسة المستقبل البريطانية وحبس المتهم بعدما تعرف عليه الضحايا بأنه كان يستدرجهم أعلى سطح المدرسة ويعتدى عليهم جنسيا، ظهر ذئبان آخرين فى مدرسة أخرى بمدينة نصر.

استقبلت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة ضحية جديدة لتنضم الى ضحايا هتك عرض الأطفال داخل المدارس، حيث أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، بحبس عاملين بمدرسة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بهتك عرض طفلين داخل كافيتريا بالمدرسة فى بلاغين جديدين بمدرسة جديدة.

وأدلى الطفلين 4 و6 سنوات بأقوالهما أمام النيابة حيث أشار أحدهم أحد عامل المدرسة استدرجه إلى غرفة ملحقة بالكافيتريا وجرده من البنطال واعتدى عليه جنسيا بينما أشار الطفل الآخر أن عامل الكافيتريا تحرش به وأجبره على فعل أشياء مشينة.

كما استمعت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة لأقوال مدير المدرسة الجديدة التى وقع بها حادث هتك عرض طفلين بداخلها على يد عاملين بكافيتريا المدرسة، ونفت مديرة المدرسة وجود حالات هتك عرض للتلاميذ داخل المدرسة بسب وجود رقابة على الأطفال مشيرة الى أن المدرسة تقدم مستوى تعليمى جيد للتلاميذ، قائلة: "مدرستنا زى الفل ومفهاش قلة أدب".

ومن جانبها استلمت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة بأن عاملين المدرسة هتكا عرض الطفلين داخل الكافيتريا، وأشارت الى أن أحد المتهمين استدرج تلميذ بغرفة ملحقة بكافيتريا المدرسة وجرده من البنطال واعتدى عليه جنسيا بينما طلب المتهم الثانى من التلميذ الأخر وأجبره على أفعال مشينة وتحرش به.

وكانت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، قد أمرت بحبس عاملين بمدرسة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بهتك عرض طفلين داخل كافيتريا بالمدرسة فى بلاغين جديدين بمدرسة جديدة.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغين من ولى أمر تلميذين يتهمان فيه عاملين بمدرسة خاصة بهتك عرض طفليهما، وأضافا فى بلاغيهما أن ابنيهما أخبراهما بأن عاملين بالمدرسة هتكا عرضيهما داخل كافيتريا المدرسة، وأحد المتهمين جرد طفلا من ملابسه واعتدى عليه جنسيا، لتأمر النيابة بعرض أحد الطفلين على الطب الشرعى، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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