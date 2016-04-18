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بالفيديو والصور.. ملكتا جمال بلجيكا تزوران معبد الأقصر للترويج للسياحة

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بالفيديو والصور.. ملكتا جمال بلجيكا تزوران معبد الأقصر للترويج للسياحة بالفيديو والصور.. ملكتا جمال بلجيكا تزوران معبد الأقصر للترويج للسياحة
زارت ملكتا جمال بلجيكا الحالية "لنتى فرانس"، والسابقة "أنالى توروس"، مساء اليوم الاثنين، معبد الأقصر، وذلك للقيام بعمل حملة دعائية للمحافظة السياحية بمعابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت بغرب الأقصر.

وقال مراد جميل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه يرافق ملكتى الجمال فى جولتهما للأقصر 21 صحفيا بلجيكيا للقيام بالتغطية الإعلامية لزيارتهما، حيث كان موقع "لا بروفانس" البلجيكى قد كشف عن سعى المصرية للاستعانة بملكتى جمال بلجيكا من أجل إنعاش قطاع السياحة المتدهور خلال الشهور الأخيرة.

وأوضح عضو هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، أنه من المقرر أن يقوم ملكتا جمال بلجيكا بتصوير بروموهات دعائية فى القاهرة والأقصر خلال زيارتهما التى تستمر حتى 20 إبريل الجارى، وسيرافقهما لجنة تحكيم ملكات الجمال وبعض الصحفيين.

ملكتا-جمال-بلجيكا-تزوران-معبد-الأقصر-للترويج-للسياحة-(1)

ملكتا-جمال-بلجيكا-تزوران-معبد-الأقصر-للترويج-للسياحة-(2)

ملكتا-جمال-بلجيكا-تزوران-معبد-الأقصر-للترويج-للسياحة-(3)

ملكتا-جمال-بلجيكا-تزوران-معبد-الأقصر-للترويج-للسياحة-(4)

ملكتا-جمال-بلجيكا-تزوران-معبد-الأقصر-للترويج-للسياحة-(5)

ملكتا-جمال-بلجيكا-تزوران-معبد-الأقصر-للترويج-للسياحة-(6)

ملكتا-جمال-بلجيكا-تزوران-معبد-الأقصر-للترويج-للسياحة-(7)

ملكتا-جمال-بلجيكا-تزوران-معبد-الأقصر-للترويج-للسياحة-(8)


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مصر 365

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