بالفيديو.. عمر خيرت يهدى السعودية مقطوعة موسيقية.. ويؤكد: "شعب مصر بيحب المملكة"

أهدى الموسيقار العالمى عمر خيرت، معزوفة موسيقية إلى المملكة العربية السعودية ملكًا وشعبًا، مستطردًا: "شعب مصر بيحب السعودية وهيفضل يحبها".

وأكد خيرت، أنه يعشق جامعة القاهرة وطلابها، مشيرًا إلى أنه يشعر أن طلاب جامعة القاهرة يعشقون الفن الراقى والمتميز.

ووجه خيرت، رسالة إلى طلاب جامعة القاهرة، خلال حفله بقبة الجامعة اليوم الاثنين، قائلاً: "أنتوا أجمل شباب فى مصر، أنتوا أمل مصر".

وكان الموسيقار العالمى عمر خيرت، بدأ منذ قليل حفله بجامعة القاهرة، بمقطوعة موسيقية جديدة كهدية للجامعة، وسط حضور مكثف من الطلاب والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة، فى إطار الموسم الثقافى لجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يحيى عمر خيرت حفلا موسيقيا غدا بجامعة القاهرة، احتفالا بمرور خمسة وخمسين عاما على إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

جابر نصار ينظم دخول الطلاب لحفل عمر خيرت على بوابات القبة

عمر خيرت يبدأ حفله بجامعة القاهرة بمقطوعة موسيقية جديدة