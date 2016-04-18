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نشرة ONA للفضائيات| إيقاف أغنية لمحمود الليثي على «نغم إف إم».. وإدوارد في ضيافة «صاحبة السعادة»

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نشرة ONA للفضائيات| إيقاف أغنية لمحمود الليثي على «نغم إف إم».. وإدوارد في ضيافة «صاحبة السعادة» نشرة ONA للفضائيات| إيقاف أغنية لمحمود الليثي على «نغم إف إم».. وإدوارد في ضيافة «صاحبة السعادة»

محمود الليثي (أرشيفية)

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة« ONA»، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الإعلامي أحمد سمير رئيس محطة نغم أف إم، في تصريح خاص لوكالة ل “أونا”، إن المحطة أوقفت بث أغنية “بونبوناية” للفنان والفنانة بوسي..للمزيد

يحل الليلة ، رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس المجلس المصري الأوروبي، ضيفاً على الإعلامي،  أحمد موسي، ببرنامج «على مسئوليتى»، المذاع على شاشة صدى البلد ، في الساعة الثامنة مساءاً ..للمزيد

يناقش الاعلامى عمرو الليثي ، اليوم الاثنين، فى حلقة خاصة ببرنامج «بوضوح» فى الساعة العاشرة مساء، الملف الشائك في الان، وهو ملف السوشيال ميديا ، وعلاقته بصناعة القرار والتأثير علي المواطنين ..للمزيد

يحل الفنان الكوميدي إدوارد ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة” والذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس الذي يذاع يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام 11 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة سي بي سي..للمزيد

تظهر المطربة اللبنانية اليسا علي قناة «MBC مصر »، في حلقة غداً الثلاثاء، ببرنامج «المتاهة» مع الاعلامية وفاء الكيلاني ، وهي حلقة مسجلة منذ فترة معها..للمزيد

 

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