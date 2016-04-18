«السعيد » : لم يعد لدى النواب ثقة في الحكومة أو رئيس البرلمان

أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، اليوم الإثنين، أنه إذا تم عرض ملف جزيرتي تيران وصنافير على البرلمان بصورة موضوعية ومنطقية، لن تكون هناك مشكلة على الإطلاق.

وأوضح “السعيد”، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامية “عزة مصطفى” ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أن البرلمان المصري لن يتخذ قرارًا يضر بمصلحة الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك نتائج ضخمة مترتبة على أى رفض لهذا الموضوع دون دراسة حقيقية.

وأشار السعيد إلى أن النواب عليهم دراسة الموضوع دراسة جيدة خاصة، وأن النواب لم تعد لديهم ثقة فى وزراء الحكومة، مضيفًا: “لم يعد لرئيس البرلمان قابلية لدى النواب بسبب تصرفاته وأسلوب إدارته للجلسات وطريقة التصويت”.