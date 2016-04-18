أستاذ قانون دولي : لا يحق للسودان اللجوء إلى «العدل الدولية» بشأن حلايب وشلاتين

قال نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن دولة السودان لا يَحق لها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن قضية حلايب وشلاتين، لأن اللجوء إلى المحاكم الدولية يَشترط مُوافقة الطرفين، مضيفًا: “طرف واحد لا يحق له اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.

وأضاف حلمي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن حلايب وشلاتين أرض مصرية، لأنه أثناء الحكم البريطاني في عام 1899، قامت فيه الخرطوم بإدارة حلايب وشلاتين من خلال موافقة مصر.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن إدارة السودان لحلايب وشلاتين كانت لفترة مؤقتة، وأنه بعد ذلك استردت مصر هذه الأرض، قائلاً: “مصر تحترم القانون الدولي، ولا تكتسب ذرة رمل غير قانونية، كما أنها لا تفرط في أي ذرة رمل من أراضيها”.