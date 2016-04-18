تعاون بين جامعة قناة السويس و"جهاز مشروعات الاستزراع السمكى"

وقع الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس واللواء حمدى محمد بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، عقد استشارات هندسية لمشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، على مساحة 6900 فدان، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس وجهاز الخدمة الوطنية - الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة: إنه تم إسناد أعمال المخطط العام للمشروع والدراسات التنفيذية الخاصة بالمشروع والدراسات المكملة من دراسة الجدوى والدراسات البيئية والفنية للمشروع مع التنفيذ، وذلك عن طريق مركز الخدمة العامة للاستشارات الهندسية والتجارية والزراعية والبيئة بجامعة قناة السويس.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تأتى فى سياق ما تقوم به الدولة والقيادة السياسية من جهود كبيرة لدفع عملية التنمية وتوفير فرص للعمل وتشغيل الشباب وتشجيع استثمار فى مجال المزارع السمكية بشرق التفريعة ببورسعيد.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتورة ناهد محمد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة والدكتور عصام بدران وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والمهندسة جيهان فتحى كبيرة المهندسين ومحمود إمبابى مدير عام للشئون القانونية بالجامعة.

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