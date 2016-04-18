20 صورة تبرز مأساة بنى سويف عقب وفاة 10 بحادث تصادم سفاجا

رصدت كاميرا اليوم السابع فى عشرين صورة، مأساة ما أسماه أهالى بنى سويف " الاثنين الأسود" عقب مصرع 10 أشخاص من شباب مركز ناصر شمال المحافظة فى حادث تصادم سيارتين على طريق سفاجا.

وشيع الآلاف من أهالى مركز ناصر شمال بنى سويف، جثامين 10 شباب، لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق سفاجا، بمقابر مركز ناصر داخل عزبة على حمودة بالطريق الصحراوى الشرقى.

وشهد الكيلو 68 طريق سفاجا سوهاج الأحد تصادم شاحنة كبيرة بسيارة نقل صغيرة كان بداخلها 12 عاملا من عمال الطرق التابعين لشركة النيل، مما أسفر عن مصرعهم جميعا، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سفاجا المركزى.

كان ضمن المتوفين من محافظة بنى سويف حمادة عيد أحمد عبدالحميد – 29 سنة ، محمد رمضان محمد محمود -24 سنة ، عمرو ناصر محمد بدوى – 31 سنة ، محمد على أحمد عبدالحميد – 27 سنة، محمد سيد محمود سعيد -29 سنة ، أحمد محمد سيد – 29 سنة ، عماد محمد محمود محمد – 28 سنة ، محمد حسن الجندى – 22 سنة ، أشرف عبدالله حسن -32 سنة ، أحمد أبو السعود الفخرانى – 30 سنة ، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

مصرع تلميذة ابتدائى أسفل عجلات أتوبيس المدرسة ببنى سويف