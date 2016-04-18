أحمد موسى : تصريحات «أولاند» الإيجابية عن مصر غير مسبوقة

قال الإعلامي أحمد موسى، اليوم الإثنين، إن “الحديث الذي أدلى به الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن مصر لا يقوله رئيس دولة عن دولة أخرى على الإطلاق”، واصفًا إياه “بغير المسبوق”.

وأوضح “موسى”، ببرنامج «على مسئوليتي»عبر قناة «صدى البلد»، أن “أولاند عرض على مصر والمصريين إنشاء شركات فرنسية في مصر وأعلن رغبة فرنسا في التعاون مع مصر”.

وأشار موسى إلي أن أولاند أشاد بقدرات مصر على عبور مرحلة الخطر والأزمات الصعبة، ولفت إلى أن “المستثمر لا يتواجد فى دولة غير مستقرة والمستثمرين الفرنسيين مرافقين له فى تلك الجولة ويرغبون فى الاستثمار بقناة السويس”.