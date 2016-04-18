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شيخ «حلايب وشلاتين» : ولاؤنا لمصر فقط… ونحن حماة حدودها

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شيخ «حلايب وشلاتين» : ولاؤنا لمصر فقط… ونحن حماة حدودها شيخ «حلايب وشلاتين» : ولاؤنا لمصر فقط… ونحن حماة حدودها

الشيخ محمد سدو

قال الشيخ محمد سدو، شيخ مشايخ حلايب وشلاتين، اليوم الإثنين، إن المصريين في حلايب وشلاتين مطمئنون ولا يسمعون للمهاترات التي تتحدث عن انتماء حلايب وشلاتين للسودان.

وأضاف “سدو” في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي “أحمد موسى” ببرنامج “على مسئوليتي” على “صدى البلد”، إن أهالي حلايب وشلاتين بمجرد دخول الجيش المصري لحلايب وشلاتين أعلنوا ولاءهم لمصر، ومن قديم الزمن ننتمي لمصر، فنحن الهجانة ونحن حماة الحدود.

وأشار إلى أن أغلب أجداد أهل حلايب وشلاتين، يحصلون على معاشات من الجيش المصري لأنهم كانوا يعملون فيه، لافتا إلى أن جده الأكبر كان فارسًا عند الملك فاروق، فكيف يقال أن القبائل المقيمة في تلك المنطقة سودانية.

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