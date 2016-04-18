سمير غطاس : إحالتي للتحقيق أمر «عبثي».. وعبد العال تجاهلني

قال النائب البرلماني سمير غطاس عضو مجلس النواب إنه فوجئ برئيس المجلس يتطرق إلى موضوع يخالف الأجندة الموضوعة للنقاش، وقال: “إن هذا التغيير بناء على طلب عدد من النواب”.

وأضاف غطاس ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن هناك فرق بين النقد والنقد البناء، وهناك تقسيم عبثي لا يقبل النقد في البرلمان ويحاول أن يهيمن علي كافة الأمور في البرلمان دون غيره ويعيدنا إلي عصور مضت ولن تعود، موضحًا أن رئيس المجلس اكتفى بسماع تيار واحد وتجاهل باقي الأعضاء.

وتابع قائلاً: إن هناك 3 نواب قاموا بتوجيه اتهامات إلى الإعلام مطالبين بمقاطعة بعض البرامج التليفزيونية وذلك دون أن يسمح لهم بالكلمة الأمر الذي دفعني إلى نقد هذا الرأي.

وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه بنقد المجلس داخل الجلسات يعد أمر “عبثي”، لأنه لم يتحدث إلا مرتين منذ انعقاد المجلس وتم قطع الكلمة فيهما.

وأكد النائب البرلماني، إنه فوجئ بإخراجه من المجلس بناء علي طلب الأعضاء، وعندما طلبت منه تصويت إلكتروني أو حصر للتصويت رفض الدكتور علي عبدالعال هذا الأمر، موضحاً إنه لا يلتفت إلي هذا الأمر ولن يستطيع أحد المزايدة علي المواطنين.