أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سمير غطاس : إحالتي للتحقيق أمر «عبثي».. وعبد العال تجاهلني

Google+ Print
سمير غطاس : إحالتي للتحقيق أمر «عبثي».. وعبد العال تجاهلني سمير غطاس : إحالتي للتحقيق أمر «عبثي».. وعبد العال تجاهلني

سمير غطاس – أرشيفية

قال النائب البرلماني سمير غطاس عضو مجلس النواب إنه فوجئ برئيس المجلس يتطرق إلى موضوع يخالف الأجندة الموضوعة للنقاش، وقال: “إن هذا التغيير بناء على طلب عدد من النواب”.

وأضاف غطاس ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن هناك فرق بين النقد والنقد البناء، وهناك تقسيم عبثي لا يقبل النقد في البرلمان ويحاول أن يهيمن علي كافة الأمور في البرلمان دون غيره ويعيدنا إلي عصور مضت ولن تعود، موضحًا أن رئيس المجلس اكتفى بسماع تيار واحد وتجاهل باقي الأعضاء.

وتابع قائلاً: إن هناك 3 نواب قاموا بتوجيه اتهامات إلى الإعلام مطالبين بمقاطعة بعض البرامج التليفزيونية وذلك دون أن يسمح لهم بالكلمة الأمر الذي دفعني إلى نقد هذا الرأي.

وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه بنقد المجلس داخل الجلسات يعد أمر “عبثي”، لأنه لم يتحدث إلا مرتين منذ انعقاد المجلس وتم قطع الكلمة فيهما.

وأكد النائب البرلماني، إنه فوجئ بإخراجه من المجلس بناء علي طلب الأعضاء، وعندما طلبت منه تصويت إلكتروني أو حصر للتصويت رفض الدكتور علي عبدالعال هذا الأمر، موضحاً إنه لا يلتفت إلي هذا الأمر ولن يستطيع أحد المزايدة علي المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا