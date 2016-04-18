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«كاسياس» عن عودة الريال للمنافسة في الدوري الإسباني : لم أتوقع ذلك وأمر لايصدق

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«كاسياس» عن عودة الريال للمنافسة في الدوري الإسباني : لم أتوقع ذلك وأمر لايصدق «كاسياس» عن عودة الريال للمنافسة في الدوري الإسباني : لم أتوقع ذلك وأمر لايصدق

إيكر كاسياس – أرشيفية

 

أبدى الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، سعادته بانتفاضة فريقه السابق ريال مدريد، للعودة للمنافسة على لقب الليجا، مشيرًا إلى صعوبة حدوث ذلك قبل 3 أسابيع، عندما كان الفارق مع برشلونة المتصدر 10 نقاط.

وقال “كاسياس”: ‘‘ إذا أخبروك قبل 3 أسابيع بأن هذا سوف يحدث، لم تكن لتصدقه، يسعدني كثيرًا أن ريال مدريد بات قريبًا من اللقب ويصارع عليه، كان أمراً لا يصدق”ـ حسبما أفاد موقع الإمارات 24.

وأشار إلى أنه لا يعرف ماذا يجري في برشلونة، الذي خسر آخر 3 مباريات له في الليجا، مضيفًا ‘‘هذه هي كرة القدم، وعندما تأبى الكرة دخول الشباك تحدث الأزمات والانتقادات’’.

وتابع “كسياس”: ‘‘الليجا أصبحت مثيرة، أتمنى أن يفوز بها ريال مدريد بعد المجهود الذي يبذله وصراعه على لقب كان مستحيلًا، هذا أمر جيد للجميع، إنها ثلاثة فرق قوية للغاية “أتلتيكو مدريد أيضًا’’.

وأكمل “كاسياس” أن فريقه السابق مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، وقال: ‘‘سقط حامل اللقب “برشلونة”، وأصبح ريال مدريد وبايرن ميونخ أقوى فريقين مرشحين’’.

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