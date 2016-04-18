النيابة تستدعى مرتضى منصور ونجل شقيقته لاتهامهما بالاعتداء على محام

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، باستدعاء المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ونجل شقيقته المحامى وحيد صلاح، ومحامٍ آخر يدعى خالد البرى، فى البلاغ المقدم من المحامى طارق جميل سعيد، الذى اتهمهم فيه بالتعدى عليه، خلال نظر إحدى القضايا بمحكمة جنح الدقى، اليوم الاثنين.

وقدم طارق جميل سعيد محامى محمد الأمين، صاحب قنوات cbc، بلاغا للمستشار أحمد الجيد رئيس محكمة جنح الدقى، ضد المحامى وحيد صلاح الدين نجل شقيقة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وعدد من المحامين، وفريق الدفاع الخاص به، يتهمهم فيه بالتعدى عليه بالضرب والسب داخل المحكمة.

وتوجه طارق جميل سعيد لمكتب المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، المستشار أحمد البقلى، للإدلاء بأقواله حول الواقعة.

كانت اشتباكات بالأيدى، دارت بين فريقى دفاع المهندس محمد الأمين، وممثله طارق جميل سعيد، وفريق دفاع رئيس نادى الزمالك، وممثله وحيد صلاح الدين، وذلك خلال جلسة جنح الدقى التى ينظر فيها 3 دعاوى تتهم الأول بسب الثانى.

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