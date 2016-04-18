القبض على عاطل ونقاش بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل ونقاش بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه النقباء مصطفى سلامة وأحمد ثروت وأنور القاضى وإسلام مشهور معاونى المباحث بالقبض على المتهم "محمد.ع .ع" 35 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر دائرة القسم بحوزته 45 قرصا مخدرا ومبلغ مالى، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3738 لسنة 2016 جنح ثانى الاسماعيلية.

كما تمكنوا من القبض على المتهم "محمد . ب .ح" 26 سنة نقاش مقيم حى السلام دائرة القسم بحوزته 10 قطع حشيش ومبلغ مالى، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3571 لسنة 2016 جنح ثان الاسماعيلية، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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