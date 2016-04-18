ضبط 1050 كيلو فسيخ وسردين مملح فاسد بالمنتزه شرق الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات دورية بالمنتزه لمراجعة موقف صلاحية الأسماك والمواد الغذائية وموقف توفير السلع التموينية والخبز وأنابيب البوتاجاز ومتابعة أسعار السلع الاستهلاكية، وذلك استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم، وبناء على تكليف المحافظ محمد عبد الظاهر واللواء أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول، وبمشاركة المقدم محمود زين العابدين رئيس مباحث تموين المنتزه، وسامية توفيق معاون رئيس الحى لمديريات الخدمات.

وتم التحفظ على 100 كيلو فسيخ مملح و100 كيلو سردين مملح فاسد، وفى عزبة المهاجرين تم التحفظ على 110 كيلو فسيخ مملح و200 كيلو سردين مملح، وأسفل كوبرى العوائد تم التحفظ على 90 كيلو فسيخ مملح و370 كيلو سردين مملح، فى منطقة الزوايده خورشيد تم التحفظ على 230 كيلو فسيخ مملح و220 كيلو سردين مملح.

- ضبط 120 صفيحة سردين و8 صناديق رنجة فاسدة فى الإسكندرية

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