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«زوكربرج» يكشف خطة «فيس بوك» للسيطرة على العالم الرقمي

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«زوكربرج» يكشف خطة «فيس بوك» للسيطرة على العالم الرقمي «زوكربرج» يكشف خطة «فيس بوك» للسيطرة على العالم الرقمي

مارك زوركربرج مؤسس الفيس بوك – أرشيفية

 

كشف مارك زوكربرج، مؤسس ومدير فيس بوك،عن خطة  الفيس بوك للسيطرة على العالم الرقمي خلال السنوات العشر المقبلة.

وستعتمد الخطة في سنواتها الخمس الأولى على مجموعة من المنتجات والخدمات، هي فيس بوك مسنجر، واتساب، وإنستجرام، إضافة إلى محرك البحث والفيديوهات والمجموعات، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

أما النصف الثاني من الخطة، فيعتمد على تقنيات عدة من بينها الاتصال المجاني بالإنترنت، والذكاء الصناعي، وأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وبعد نحو خمسة أعوام من كونه تطبيقاً للدردشة، أعلن زوكربرغ عن دخول فيسبوك مسنجر المجال التجاري.

فالمطورون سيكونون قادرين على إنشاء ما يسمى chatbots، وهي برامج مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، يمكنها التحدث مع البشر والتفاعل معهم وتأمين حاجاتهم. أما البث المباشر عبر فيسبوك فسيتوسع ليشمل مختلف التطبيقات.

كما كشف “زوكربرج” عن كاميرا للتصوير بتقنية الواقع الافتراضي أطلقت عليها اسم facebook surround 360، والكاميرا عبارة عن جهاز يضم سبع عشرة كاميرا لالتقاط الصور والفيديوهات بزاوية ثلاثمائة وستين درجة وبجودة 8K.

كما عرضت فيس بوك رؤيتها للواقعين الافتراضي والمعزز واعتبرت أنهما سيندمجان في الحياة اليومية للفرد في المستقبل القريب.

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