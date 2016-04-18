أيقونة الموضة العالمية أوليفيا باليرمو تتألق بمجوهرات "بياجيه"

تُعتبر "أوليفيا باليرمو" Olivia Palermo احدى أبرز أيقونات الموضة في العالم. سواء تواجدت في الصفوف الأمامية لعروض الأزياء الشهيرة أو تنزهت في شوارع مسقط رأسها في مدينة نيويورك، كما أنها تسيطر على عالم الموضة، وقد أثبتت نفسها من خلال اطلالاتها الأنيقة ولمساتها الشخصية. ومن خلال مزج العصرية والجرأة، بالمختصر فان "باليرمو" Palermo تجسّد امرأة هذا العصر.

وباعتبارها عارضة ازياء، مديرة ابداعية، مصممة ومصدر إلهام ملايين النساء حول العالم، تجسّد "باليرمو" Palermo تماماً روح امرأة مجموعة " بوسيسيون "Possession.

وقد اختارت مجموعة من الخواتم، القلادات، الأساور والأقراط وأبهرت الجميع باطلالة استثنائية.

ومن خلال جلسة تصوير خاصة أكدت "أوليفيا باليرمو" Olivia Palermo على عشقها للأزياء فقالت "يعود حبي للمجوهرات الى سن مبكرة".

وتتميز اطلالتها بالعصرية والجرأة خصوصا عند ارتداء مجوهرات "بياجيه بوسيسيون "Piaget Possession. ومن خلال قرط واحد، أساور وقلادات المجموعة، تطل بأسلوب حيوي لتجسيد أوجه المجموعة المتعددة. تمثل الصور التي التقطها زوجها، عارض الأزياء والمصور Johannes Huebl علاقة الزوجين القوية وشخصية باليرمو المميزة. تحتل ايقونة الموضة مركز الصدارة مستمتعة بقطع المجموعة الانيقة.

بوعي أو بغير وعي، تغوص "باليرمو" Palermo المبتسمة والجذابة في عالم "بياجيه" Piaget من خلال المجموعة الفريدة.