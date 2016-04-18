اكتشفي مجموعة "تومي هيلفيغر" لربيع وصيف 2016

استوحت دار "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger لربيع وصيف 2016 تصاميمها من روح المغامرة المميزة لعطلة تقضيها متنقلةً بين الجزر، كما من نخبة نجوم هوليوود الذين يهربون من أضواء حياة المشاهير إلى وجهات بعيدة يأملون فيها الراحة والاسترخاء بعيداً عن تعقيدات حياتهم. وقد ألهمت بعض أبرز النجمات مثل "بريجيت باردو" و"بيانكا جاغر" المجموعة بأسلوبهن البسيط والأنيق الذي يتألق ببرقيه اليوم تماماً كما كان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

تجمع التشكيلة بين التأثيرات الزاهية المستوحاة من ثقافة الجزيرة مع طابع الإبحار وركوب الأمواج وحياة البحر. مزيج بحري من ألوان الأحمر والأبيض والأزرق يبرز بتجمعات لونية متباينة جريئة تحتفي بمجموعة الألوان المميزة لعلامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger والمشاهد المستوحاة من البطاقات البريدية التي سادت في خمسينيات القرن الماضي. تفاصيل الخطوط بطابع رياضي تضفي لمسة غير متوقعة على الأقمشة المحبوكة والتصاميم العصرية التي تمتاز بالبساطة. التنورة المتألقة بتصميم أنثوي وبالكسرات والخطوط والنقوش، بينما البنطلون والسترة بطابع بحري يجتمعان لإطلالة لا غنى عنها في هذا الموسم. إكسسوارات التشكيلة تعكس الجماليات الرياضية والبسيطة التي تميز جزيرة "هونولولو" بها، بينما تتألق بمجموعة ألوان الأحمر والأبيض والأزرق. نقوش صيفية مرحة مثل رسومات جراد البحر والمظلات ونجم البحر تمتزج مع الخطوط البحرية المميزة للعلامة.

كما أن الطابع اللاتيني كان مصدر إلهامٍ ثانيِ من ناحية استخدام الدرجات الترابية الجريئة والتفاصيل المزركشة. ألوان غنية وقصات انسيابية، فساتين صيفية وبلوزات نسائية مصممة بألوان متعاكسة أو بنقوش الخطوط المتعددة، وفي تشكيلة الإكسسوارات تبرز التأثيرات اللاتينية في طيف متنوع من الأشكال والتصاميم والألوان والخامات التي تمتزج مع الخطوط الرياضية.

وطبعاً المصدر الأخير للوحي كان "مارثا فينيارد"، وجهة العطلات الصيفية الشهيرة على الساحل الشرقي بأمريكا. حيث تمتزج خطوط إيثاكا والخطوط البحرية مع قماش الشامبراي والقطن. كما تضم الدنيم وقمصان الصيف الكلاسيكية – من قميص أكسفورد الجديد وصولاً إلى تفاصيل عروات الأزرار والخطوط البحرية المميزة. نقوش ورسومات متألقة مستوحاة من حياة الإبحار في كيب كود، وتعكس الإكسسوارات طابع الاسترخاء على الجزر عبر خامات ناعمة فاخرة وخطوط انسيابية. الحقيبة الواسعة المميزة للعلامة تتألق بصورة متجددة بالسويد الطري ولمسات من اللون الذهبي، أما الحذاء الخفيف الكلاسيكي بكعبه الموصول فيتحول إلى حذاء espadrille انسجاماً مع طابع الحياة البحرية على الجزر.