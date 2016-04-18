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أنغام تعود للغناء من أجل إسعاد خالتها "في قبرها"

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الإثنين 18-04-2016 17:06

تجاوزت النجمة المصرية أنغام حالة الحداد والحزن الشديد على وفاة خالتها ووالدتها الثانية، وقررت العودة بأقرب وقت لإحياء الحفلات والغناء، مؤكدة أن نجاحها في مهنتها أكثر شيء سيسعد "الراحلة" في "تربتها"، وأطلقت هاشتاق خاص بعنوان "حغني"، حتى ترتاح روح والدتها الثانية.

أنغام نشرت صورة جديدة لها مع الفقيدة من احتفالات رأس السنة الميلادية، وعلقت عليها قائلة: بحاول أخرج من حزني واشتغل واغني لأنها كانت اول السعداء بنجاحي بعد أمي ولن تكون روحها مرتاحة وأنا متوقفة بسبب الحزن علي فراقها عن الحياه والغناء والعمل ... لتسعد روحك وترتاح يا حبيبتي #هغني.

وتوالت تعليقات الجمهور المؤيدة لقرار أنغام، وأجمع عشاقها على أن الغناء سيسعد الراحلة كما سيضمد آلام أنغام نفسها، كما جدد عدد كبير الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

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سيدتي