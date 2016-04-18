"ستار أكاديمي" يتأهب لمغادرة مصر ومحطته القادمة مغاربية

نفى مصدر مسؤول بشبكة قنوات CBC المصرية، كل ما تردد عن فسخ التعاقد مع الشركة صاحبة الحقوق الحصرية في تقديم النسخة العربية من برنامج "ستار أكاديمي" مؤكداً أن العقد الموقع مدته ثلاث سنوات انتهت بالفعل مع الموسم الحادي عشر، ومن حق شركة "أنديمول" تجديده مع الشبكة المصرية أو الموافقة على العروض المقدمة من شبكات القنوات المغربية.

المصدر نفسه أكد أنه لم يتم التفاوض على تجديد عقد "ستار أكاديمي" لمواسم جديدة، لأسباب عديدة منها انشغال إدارة قنوات CBC برسم خريطة برامج ومسلسلات موسم رمضان 2016، وعدم الانتهاء من حساب أرباح وخسائر الموسم الأخير، نافياً أن يكون الأمر متعلقاً بمنح الجائزة لمتسابق لبناني على حساب المصرية هايدي موسي، مشدداً على أن منح اللقب لمتسابقين من مصر في الموسمين السابقين لم يكن مدرجاً في العقد كما أشاع البعض.

كما ألمح لوجود معلومات عن عروض مغرية جداً قدمتها بعض الشبكات الفضائية المغربية الخاصة لاستضافة البرنامج في الموسم الثاني عشر، علماً بأن مقدمة "ستار أكاديمي" هيلدا خليفة زارت القاهرة فور انتهاء الموسم الحادي عشر، وعقدت اجتماعات مع إدارة شبكة قنوات CBC وأعلنت بعدها بدء التحضير للموسم الجديد، دون الكشف عن تجديد العقد، وهو ما يشير لصدق التكهنات بوجود "راعي جديد" للأكاديمية الأكثر إثارة وجدلاً من بين برامج اكتشاف المواهب.

ترى هل يغادر "ستار أكاديمي" محطة التعاون مع الفضائيات المصرية رسمياً ويحط رحاله على شاشات المملكة المغربية؟ القرار لم يحسم بعد ولكن المؤكد أن التحضيرات بدأت بنفس فريق العمل وأن بيروت ستستقبل الطلاب الجدد فور الكشف عن "الشريك الجديد" للأكاديمية.

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