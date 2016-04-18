بقرار رسمي: هذه المطربة المصرية ممنوعة من الغناء بأمر هاني شاكر والسبب

في واقعة هي الأولي من نوعها، أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي النقيب هاني شاكر، قراراً بسحب ترخيص الغناء من المطربة المصرية الشابة دينا الوديدي، بزعم أنها أساءت للنقابة عبر تدوينة نشرتها بموقع "الفيس بوك" احتفالاً ببطلان قرار منح الضبطية القضائية للنقابة.

القرار الرسمي جاء فيه: عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر اجتماعاً مساء الأحد تم فيه الموافقة على سحب تصريح الغناء السنوي الخاص بالمطربة دينا الوديدي، لما بدر منها من إساءة تجاه النقابة من خلال صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك”.

على الفور ردت دينا الوديدي على القرار عبر "الفيس بوك" أيضاً قائلة: "لو صح صدور هذا القرار سوف أطعن عليه أمام المحكمة لأنه قرار باطل لأنه لم يتم التحقيق معي بخصوص ما نسب إليّ ومن حقي الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري".

يذكر أن الغناء في مصر يحتاج لترخيص يجدد سنوياً من نقابة المهن الموسيقية، ويعد تقديم حفلات فنية بدون إذن من النقابة، جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة، وإذا تكررت يمكن محاكمة المطرب جنائياً بتهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص.