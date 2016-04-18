"ماشي رجولة" لأسماء لمنور تتصدر تطبيق أنغامي
الإثنين 18-04-2016 21:17
نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي " أنستقرام " صورة من تطبيق أنغامي لفيديو أغنيتها الجديدة" ماشي رجولة".
وأرفقت أسماء الفيديو بتعليق جاء فيه :" هادشي كله بفضلكم حبايبي البنات والولاد راكم رجولة منذ الطفولة" .
واحتلت أغنية "ماشي رجولة" المركز الأول على تطبيق أنغامي، والمرتبة الثالثة من حيث الأغاني الأكثر استماعاً على التطبيق.
وبارك لها مجموعة من الفنانين المغاربة بمناسبة جديدها حيث كتبت:"الشكر موصول لأصدقائي الرائعين لمباركتهم حاتم عمور،جميلة و أحمد شوقي".