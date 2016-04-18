"ماشي رجولة" لأسماء لمنور تتصدر تطبيق أنغامي

نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي " أنستقرام " صورة من تطبيق أنغامي لفيديو أغنيتها الجديدة" ماشي رجولة".

وأرفقت أسماء الفيديو بتعليق جاء فيه :" هادشي كله بفضلكم حبايبي البنات والولاد راكم رجولة منذ الطفولة" .

واحتلت أغنية "ماشي رجولة" المركز الأول على تطبيق أنغامي، والمرتبة الثالثة من حيث الأغاني الأكثر استماعاً على التطبيق.



وبارك لها مجموعة من الفنانين المغاربة بمناسبة جديدها حيث كتبت:"الشكر موصول لأصدقائي الرائعين لمباركتهم حاتم عمور،جميلة و أحمد شوقي".

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