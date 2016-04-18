بالصور: شبيهة أنجلينا جولي نسخة طبق الأصل عنها

أحدثت عارضة الأزياء الأمريكية مارا تيجن Mara Teigen ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً للشبه الكبير بينها وبين النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie.

Mara البالغة من العمر 22 عاماً، وتعمل كوجه إعلاني لخطّ النجمة كايلي جينير Kylie Jenner، تشبه أنجلينا بجبينها وشفتيها، إضافة إلى لون العينين.

وتحظى Mara التي بدأت مسيرتها المهنية عام 2013 بمتابعة أكثر من نصف مليون شخص على صفحتها الخاصة في انستقرام، يُجمع أغلبهم على الشبه الكبير بينها وبين مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يُذكر أنّ Mara Teigen عملت في بداية مشوارها المهني مع Milani و Michael Costello.