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جورج وسوف يكذّب شائعة وفاته

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الإثنين 18-04-2016 16:12

أطل الفنان جورج وسوف، بفيديو بالصوت والصورة مع الإعلامي نيشان، بعد إنتشار شائعة وفاته.

جورج وسوف أشار أنه بصحة وعافية، وأنه يجلس الآن مع نيشان، كما علق الأخير أن الوسوف اعتذر عن الظهور في برنامجه الجديد "اكابر" بسبب إنشغالاته الفنية الكثيرة، التي هي بالنسبة إليه أهم من الإطلالة في البرنامج، بحسب ما قال نيشان.

شائعات موت الوسوف انتشرت كثيراً في الفترة الأخيرة، ولكنها المرة الأولى التي يطل ويكذبها بالصوت والصورة.

يشار إلى أن جورج وسوف منشغل حالياً، بالتحضير لألبومه الجديد المفترض أن يرى النور خلال الفترة المقبلة.

 

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