أخبار سوريا اليوم.. دمشق تدين استفزاز إسرائيل بعد الاجتماع الحكومى فى الجولان

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

تناولت أخبار سوريا اليوم إدانة مندوب سوريا الدائم إلى الأمم المتحدة "العمل الاستفزازى" الذى قامت به إسرائيل بعقد اجتماع حكومى فى الجولان السورية المحتلة، كما قتل 56 شخصا على الأقل أمس فى اشتباكات وعمليات قصف جوى، وركزت أخبار سوريا اليوم على اتهام المعارضة السورية المبعوث الأممى بالانحياز للنظام السورى.>وأدان مندوب سوريا الدائم إلى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، اليوم الاثنين، من جنيف "العمل الاستفزازى" الذى قامت به إسرائيل بعقد اجتماع حكومى فى الجولان السورية المحتلة، وبعد لقائه موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا، قال الجعفرى الذى يرأس وفد دمشق إلى المفاوضات مع المعارضة "خصصنا وقتا كافيا بداية الجلسة للحديث عن العمل الاستفزازى غير المسئول الذى أقدم عليه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لدعوة حكومته للاجتماع فى الجولان المحتلة".>بينما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، الاثنين، أن 56 شخصا على الأقل قتلوا أمس فى اشتباكات وعمليات قصف جوى فى شتى أنحاء سوريا، مشيرا إلى أن 14 عنصرا داعشيا قتلوا خلال هذه المعارك.

فيما أعلن محمد علوش كبير المفاوضين بوفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية أن الوفد قد تلقى بيانا من الفصائل المسلحة للمعارضة على الأرض فى سوريا اتهمت فيه الفصائل المبعوث الأممى ستافان دى ميستورا باتخاذ مواقف تنطوى على تبنى مطالب النظام ضاربا بعرض الحائط كل القرارات الأممية وحقوق الشعب السورى.

نفى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، تقارير إعلامية بأن موسكو وواشنطن تجريان مفاوضات سرية بشأن سوريا خارج إطار المحادثات السورية الحالية فى جنيف، وأضاف فى إفادة صحفية "ليست هناك محادثات سرية جارية بين روسيا والولايات المتحدة".

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