دى ميستورا: المعارضة السورية تعلق مشاركتها "الرسمية" فى مفاوضات جنيف

> أكد الموفد الدولى الخاص الى سوريا ستافان دى ميستورا الاثنين تبلغه من المعارضة السورية نيتها تعليق "مشاركتها الرسمية" فى المحادثات غير المباشرة الجارية مع ممثلين للحكومة فى مقر الأمم المتحدة فى جنيف.

وقال دى ميستورا للصحافيين فى مؤتمر صحافى بعد لقائه وفدا مصغرا من الهيئة العليا للمفاوضات "سمعت اليوم من وفد الهيئة العليا للمفاوضات نيتهم تأجيل مشاركتهم الرسمية فى المقر (الأمم المتحدة) تعبيرا عن استيائهم وقلقهم من تدهور الاوضاع الانسانية وما ال اليه وقف الاعمال القتالية"، وردا على سؤال بالإنجليزية حول إذا كان قرار المعارضة هو "تأجيل أو تعليق" المشارك، أجاب "أنه الأمر ذاته".

>