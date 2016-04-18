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كتائب القسام: النفق الذى اكتشفته إسرائيل ليس إلا "نقطة فى بحر" مما أعدته المقاومة

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كتائب القسام: النفق الذى اكتشفته إسرائيل ليس إلا "نقطة فى بحر" مما أعدته المقاومة كتائب القسام: النفق الذى اكتشفته إسرائيل ليس إلا "نقطة فى بحر" مما أعدته المقاومة
اعتبرت كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، أن إعلان الجيش الإسرائيلى عن اكتشاف نفق يمتد من جنوب قطاع غزة إلى داخل إسرائيل ليس إلا نقطة فى بحر مما أعدته المقاومة من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطينى.

وقالت كتائب القسام فى بيان صحفى اليوم الإثنين: "إن معركة الإعداد والاستعداد مستمرة، وأن ما أعلنه العدو ليس إلا نقطة فى بحر مما أعدته المقاومة من أجل الدفاع عن شعبها، وتحرير مقدساتها وأرضها وأسراها".

وأضافت: "أن العدو يعلن عن اكتشاف نفق شرق مدينة رفح، بينما لم يتجرأ على نشر كافة التفاصيل والمعلومات والحقائق أمام شعبه"، لافتة إلى أنها ستحتفظ لنفسها بحق نشر كافة التفاصيل التى أخفاها العدو فى الوقت المناسب.

واعتبرت أن الإعلان عن اكتشاف نفق للمقاومة يعد مناورة إعلامية مكشوفة، وهى محاولة من العدو لتقليد ومحاكاة أساليب كتائب القسام.

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن فى وقت سابق اليوم عثوره على نفق هجومى تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة يمتد إلى داخل إسرائيل متجاوزا الجدار الحدودى الفاصل.

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