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أخبار الأردن اليوم.. عمان تستدعى سفيرها بإيران اعتراضا على التدخل فى الشأن العربى

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أخبار الأردن اليوم.. عمان تستدعى سفيرها بإيران اعتراضا على التدخل فى الشأن العربى أخبار الأردن اليوم.. عمان تستدعى سفيرها بإيران اعتراضا على التدخل فى الشأن العربى
ركزت أخبار الأردن اليوم على استدعاء الأردن سفيره لدى طهران للاحتجاج على تدخل إيران فى الشئون العربية، كما تناولت أخبار الأردن اليوم موافقة مجلس وزراء على مشروع تعديل الدستور لسنة 2016.

أخبار الأردن اليوم


>استدعت دولة الأردن سفيرها لدى طهران للتشاور، وصرح وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم حكومة الأردن محمد المومنى أنه عندما تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووى ما بين دول مجموعة 5+ 1 وجمهورية إيران الإسلامية، عبرت الأردنية فى حينه عن مساندتها ودعمها للاتفاق، مدفوعة بالأمل بأن يشكل هذا الاتفاق أيضا مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية- الإيرانية على أساس حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول والعمل المشترك لتعزيز الأمن الإقليمى وتحقيق الاستقرار فى منطقتنا.

أخبار الأردن اليوم


>فيما وافق مجلس وزراء الأردن فى جلسته التى عقدها صباح الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على مشروع تعديل الدستور لسنة 2016، وذلك بهدف تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها فى السياسة.

وأعلن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور عصر اليوم الاثنين أن الأردن قرر التوقف عن المضى فى تنفيذ مشروع تركيب الكاميرات بالمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف ؛ لأنه وجد أن هذا المشروع لم يعد توافقيا بل قد يكون محل خلاف.

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الأردن يستدعى سفيره لدى إيران للاعتراض على التدخل فى الشأن العربى

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