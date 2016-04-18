المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة «السكان والتنمية فى صعيد مصر» بآداب أسيوط

نظمت لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة بالتنسيق مع قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، الندوة الرابعة عن "السكان والتنمية فى صعيد مصر ".

وقال الدكتور المتولى السعيد أحمد أحمد مقرر الندوة وعضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية إن الندوة شارك فيها هو وعدد من الأساتذة أعضاء لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة من عدة جامعات مصرية مختلفة لإثراء حركة الثقافة بين طلاب الجامعات.

وأشار الدكتور عصام عادل منسق الندوة إلى أن الفعاليات جاءت خلال ثلاثة جلسات علمية ترأس الجلسة الأولى الدكتور السعيد إبراهيم البدوى ، أستاذ الجغرافيا البشرية، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية سابقاً جامعة القاهرة وجاءت بعنوان التفاعلات الهجرية والتنمية فى إقليم جنوب الصعيد وشارك فيها الدكتور فتحى محمد مصيلحى خطاب، أستاذ الجغرافية البشرية عميد كلية الآداب سابقا بجامعة المنوفية ببحث بعنوان التنمية وجودة الحياة فى صعيد مصر، كما شاركت الدكتورة ناريمان على درويش كريشة أستاذ الجغرافية البشرية بكلية الآداب جامعة المنيا ببحث عن السكان والتنمية فى محافظة أسيوط (علاقات وتشابكات).

كذا شارك الدكتور المتولى السعيد أحمد أحمد أستاذ جغرافية السكان والتنمية ورئيس قسم الجغرافيا السابق بكلية الآداب جامعة أسيوط ببحث عن إمكانات التنمية الصحية ومعوقاتها فى صعيد مصر ، وألقى الدكتور محمد نور الدين السبعاوى أستاذ الجغرافيا الطبية بقسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة المنيا بحثا عن إمكانات التنمية الصناعية ومعوقاتها فى إقليم جنوب الصعيد ، وشارك الدكتور أحمد عبد القوى أحمد مدرس الجغرافيا الاقتصادية بقسم مسوح الموارد الطبيعية معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة السادات بالمنوفية بحثاً عن الأبعاد الجغرافية لتنمية الموارد السمكية فى محافظة الفيوم ، واختتمت فعاليات الجلسة الأولى ببحث ألقاه الدكتور سيد رمضان أبو العلا ، مدرس الجغرافية الاقتصادية ونظم المعلومات الجغرافيا قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة بنى سويف.

وأفاد الدكتور المتولى السعيد أن الجلسة الثانية من فعاليات الندوة ناقشت السكان وإمكانات تنمية البنية التحتية فى شمال الصعيد وترأسها الدكتور حمدى إبراهيم الديب، وشارك فيها الدكتور إسماعيل يوسف إسماعيل الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية والدكتور سيد قاسم أستاذ الجغرافيا البشرية ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة أسيوط ببحث عن تنمية المسكن الريفى فى صعيد مصر دراسة حالة لقرية بهيج مركز أسيوط.

كما ناقشت المواهب البشرية والموارد الطبيعية والتنمية الغائبة فى صعيد مصر دراسة فى الجغرافيا التطبيقية من خلال بحث ألقاه الدكتور محمد البدرى محمد نبيه أستاذ الجغرافيا البشرية كلية الآداب جامعة المنيا ، وعرض الدكتور نبيل إسحق فرنسيس بقسم الجغرافيا كلية الآداب بالوادى الجديد لخصائص السكان وتحديات التنمية فى محافظة المنيا واختتمت الأبحاث ببحث شاركت به الباحثة هناء رفعت يوسف المدرس المساعد بآداب أسيوط عن مشكلات النقل وانعكاساتها على التنمية فى صعيد مصر دراسة حالة على مدينة أسيوط.

بينما شملت فعاليات الجلسة الثالثة والختامية لمناقشات حول الندوة وعرض للتوصيات التى جاءت خلال الأبحاث العلمية ، عقدت الندوة بقاعة الدكتور عزت عبد الله بكلية الآداب جامعة أسيوط بحضور الدكتور يوسف جاد الرب أحمد عميد الكلية والدكتور سيد أحمد سالم قاسم رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة أسيوط.

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