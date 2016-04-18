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ضبط موظف وعاطل قبل ترويجهما 20 كيلو بانجو بمنشأة أبوعمر بالشرقية

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ضبط موظف وعاطل قبل ترويجهما 20 كيلو بانجو بمنشأة أبوعمر بالشرقية ضبط موظف وعاطل قبل ترويجهما 20 كيلو بانجو بمنشأة أبوعمر بالشرقية
تمكنت مباحث منشأة أبوعمر بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من ضبط موظف بنيابة شمال الشرقية، وعاطل، قبل ترويجهما 20 كيلو من مخدر البانجو، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشاة أبوعمر، يفيد قيام النقيب محمود سويلم رئيس مباحث منشأة أبوعمر ومعاونه النقيب محمد حنفى، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع الشرق، من ضبط "م س إ" 32 سنة موظف بنيابة شمال الشرقية، ومقيم مقيم المنجاة الكبرى و"م. ا" مقيم ميت سليل دقهلية، عاطل، وبحوزتهما 10 لفافات كبيرة الحجم من البانجو المخدر بقصد الاتجار تزن حوالى 20 كيلوجراما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 997 لسنة 2016 جنح أبوعمر.

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