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إصابة 9 مزارعين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية الفتح جنوب بورسعيد‎

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إصابة 9 مزارعين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية الفتح جنوب بورسعيد‎ إصابة 9 مزارعين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية الفتح جنوب بورسعيد‎
أصيب 9 مزارعين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية الفتح جنوب بورسعيد وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من ع.ا.م 42 سنة، وع.ع.م 55 سنة و.ع.ا 30 سنة، ور.ع.ه 50 سنة، وس.ح.ا 25 سنة، وا.ع.م 31 سنة، ور.م.ع 40 سنة، و.ع.م.ه 44 سنة، وم.ع.ح 24 سنة .

وأكد التقرير الطبى إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة ومن بينهم حالتين إصابتهما بكسر بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ وجارٍ إحالتهما إلى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية .

وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .


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