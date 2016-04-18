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مباحث التموين تضبط 90 كيلو لحوم فاسدة فى السويس

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مباحث التموين تضبط 90 كيلو لحوم فاسدة فى السويس مباحث التموين تضبط 90 كيلو لحوم فاسدة فى السويس
تمكنت مباحث فى السويس، من ضبط 90 كيلو لحوم فاسدة، ومجمدة، بمحال جزارة بأحد الأسواق، وكانت الشكاوى قد تعددت أمام العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، من قيام بعض التجار بأحد الأسواق ببيع لحوم رديئة، ولها رائحة غير مقبولة.

وعلى الفور تم التنسيق مع العقيد يوسف حمدين رئيس مباحث التموين، وخرجت حملة بمشاركة مفتشى مديرية التموين، وتم فحص اللحوم المعروضة والمخزنة لدى التجار، وتم ضبط 60 كيلو لحوم مصنعة، و30 كيلو لحوم مجمدة مستوردة، لدى 4 تجار، وتبين تغير لون اللحوم للون البنى، فضلا عن صدور رائحة عفنة منها وتكون يرقات عليها .


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مصر 365

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