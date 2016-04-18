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لاعب الداخلية: شيكابالا أخبرني بصحة الهدف غير المحتسب أمام الزمالك

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لاعب الداخلية: شيكابالا أخبرني بصحة الهدف غير المحتسب أمام الزمالك لاعب الداخلية: شيكابالا أخبرني بصحة الهدف غير المحتسب أمام الزمالك

كشف رجب بكار لاعب نادي الداخلية حديثه مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك عن اللقطة المثيرة للجدل في مباراة الفريقين.

الزمالك تعادل أمام الداخلية في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة هدفا صحيحا غير محتسب لصالح الداخلية نشب على أثره العديد من الاعتراضات من جانب الفريق. (شاهد الصور)

وقال رجب بكار: "بعد تسديد الركلة مباشرة شعرنا بأن الحكم أخطأ بعدم احتسابها".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "سألت شيكابالا وقتها، وقال لي: نعم الكرة عبرت والهدف صحيح".

وأتم "الفوز كان سيجعلنا في موقف جيد جدا ويقلص الفارق مع أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع".

ويحتل الداخلية المركز السابع برصيد 37 نقطة من 24 مباراة.

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