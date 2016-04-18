«أرسنال» يلغي بطولة كأس الإمارات

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم الإثنين، أنه لن ينظم الصيف المقبل كأس الإمارات، البطولة التقليدية التي تقام على ملعبه سنوياً خلال فترة الإعداد منذ 2007.

وأجبرت اقامة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) في الفترة من 10 يونيو وحتى 10 يوليو المقبلين، وضرورة إعادة زرع

> أرضية ملعب الإمارات، النادي اللندني على اتخاذ القرار.

وقال المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديس في بيان نشره موقع آرسنال الإلكتروني: “نعرف مدى شعبيه كأس الإمارات بين جماهيرنا في بريطانيا وكل العالم، نشعر بالإحباط لعدم تنظيم الحدث هذا الصيف”.

وأردف المسؤول “نظراً لأن فترة الإعداد أقصر مما جرت العادة، ولضرورة تغيير أرضية الملعب، تم اتخاذ هذا القرار، ولكن نرغب في تنظيم البطولة في 2017″.

ووفقاً لما أعلنه النادي فإن الأعمال في ملعب الـ”مدفعجية” ستبدأ بشكل فوري، عقب أخر مباراة لآرسنال على أرضه في 15 مايو المقبل، بالجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا.