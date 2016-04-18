خلطات طبيعية لتكبير الشفاه

قد ننظر في بعض الأوقات إلى شفاه النجمات ونتساءل عن سر تألقها ورونقها وجاذبيتها، لدرجة أننا نحلم بالحصول على مثل هذه الشفاه. فما الذي يمكننا فعله إزاء هذا الأمر؟

إليك سيدتي بعض الطرق للحصول على شفاه جذابة، كالنجمات:

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1.تمارين الشفاه: لكي تحصلي على شفتين مشدودتين ومتألقتين، عليك القيام ببعض التمارين التي تساعد على تحفيز الكولاجين، الذي سيجعل شفتيك تبدوان أكثر إشراقاً وتألقاً، وكل ماعليك فعله هو:

-الابتسام على أوسع نطاق مع غلق الفم والشفتين معاً، ثم ضم الشفتين مرة أخرى، وكرري ذلك لخمس مرات على الأقل.

-قومي بسحب فمك بواسطة يديك للحصول على ابتسامة واسعة، وكرري ذلك عشر مرات على الأقل، فهذا التمرين سيساعد على مرونة عضلات الفم، وسيعمل على منع أي تجاعيد تظهر على شفتيك مع الوقت.

2.علاج الشفاه: لكي تحصلي على شفتين رطبتين وطبيعيتين عليك ترطيبهما بوصفات طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي قد تؤذي شفتيك، ومن أفضل العلاجات لشفتيك:

•العسل: قومي بوضع ملعقة من العسل على شفتيك، واتركيها لبعض الوقت، ثم اشطفي شفتيك بالماء الفاتر، وستحصلين على شفاه رطبة ورائعة في الحال.

•زيت القرفة: قومي بوضع قطرات من زيت القرفة مع بلسم الشفاه الخاص بك، فزيت القرفة يعمل على تدفق الدم إلى الشفاه ويساعد على توهجها.

•الفلفل الأحمر: قومي بإضافة قطرتين من زيت الفلفل الأحمر إلى بلسم الشفاه الخاص بك، وستحصلين على شفاه لامعة وطبيعية.

3.رسم الشفاه: قومي برسم شفتيك بواسطة الكحل الأبيض وتحديدهما كما تريدين،إذ يمكنك تصغيرهما أو تكبيرهما، ثم حددي الشفاه بقلم التحديد الخاص بك، وضعي أحمر الشفاه الخاص بك.

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