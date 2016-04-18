مجموعة عطور RARE TEAS من جو مالون

الشاي النادر المبجل. نفيس جداً ليُعتبر كمجرد شراب. من التلال اليابانية إلى الصين إلى الهيمالايا. تم قطف وتحضير كل برعم يدوياً وبدقة متناهية. قرون من الحرفية اليدوية. يُعاد تأويلها اليوم. الفن القديم لأسياد الشاي. براعة صانع العطور. تجتمع معاً في الجوانب الاستثنائية الخاصة بستة أنواع نادرة من الشاي. لأول مرة يتم إشباعها مباشرة من الورقة في عطور نقية. كل عطر يتموضع نقياً متقداً في زجاجته.

Silver Needle Tea

Silver Needle Tea أنعم أنواع الشاي. زهوري رقيق ناعم ومخملي. ينمو في الأنهار الخصبة لمنطقة فوجيان في الصين. كان يُحفظ لقرون للعائلة الإمبراطورية. يتم قطف كل رأس فضي يدوياً عند مطلع الفجر، ثم يتم تجفيفها تحت دفء الشمس المشرقة. غني بوفرة الورد. ناعم بالميرمية. غامر بالمسك.

إشباع متلألئ رومنسي نادر من الشاي.

Jade Leaf Tea

Jade Leaf Tea المفعم بالحيوية. أنعم أنواع شاي سينشا الياباني الدقيق. براعم زاهية جديدة، تنمو في نسيمات البحر الباردة لجنوب جزيرة كيوشو. تتبخر لتحافظ على نكهتها ولونها الأخضر المتميز. عطر منعش بنفحة من برتقال البوميلو وروعة السمسم. عشبي بورق مايت. إشباع هش منشط من الشاي النادر

Darjeeling Tea

Darjeeling Tea المتألق. زهوري غني بحلاوة استثنائية. يتواجد عالياً في مرتفعات الهيمالايا. براعم الربيع الحيوية تنمو على منحدرات شديدة الانحدار ما بين السحب الجبلية. مشرق بالياسمين. رائع بالفريزا. جذاب بنفحة المشمش من دافانا الهندية. إشباع مندفع نادر وسامي من الشاي.

Oolong Tea

Oolong Tea اللذيذ. مكتمل بنعومة زبدية. ينمو على الجبال الملتفة. يتم قطفه يدوياً وتجفيفه على الخيزران ثم تسخينه للحصول على أناقة خشبية ثمينة. أوراق ذابلة، ملتفة ومتشابكة. تتخذ شكلاً رائعاً. غني بالكاكاو المر وفول التونكا اللوزي. ترابي مع العشب. حلو مع ورقة التوباكو. إشباع شاي مغلف كريمي نادر.

Golden Needle Tea

Golden Needle Tea الجذاب. نفحات من الجلد والتوابل في الهواء. منازل الشاي الخشبية الدافئة في الصين على جبال يونان المغطاة بالسحب. يتم قطف الشاي يدوياً لتذبل أوراقه وتصبح بلون ذهبي غامق محروق.

ناعم بخشب الصندل. جذاب براتنج بينزوين المشرق. إشباع غامض عميق نادر من الشاي.

Midnight Black Tea

Midnight Black Tea المذهل. جذاب بعمق. استثنائي بشكل جوهري. شاي نفيس من مقاطعة يونان في الصين، ناضج لتركيز مفعم بالأحاسيس. أوراق شاي تغمرها أشعة الشمس، تصبح استثنائية ومتميزة مع مرور الوقت. شرقي مع أبسولوت الفانيليا. عنبر غني باللابدانوم. دخاني مع خشب الغواياك. إشباع شاي غني ونادر.