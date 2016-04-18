أخطاء المكياج تشوّه جمالك

نرتكب جميعاً بعض الأخطاء من وقت لآخر، وبالأخص عند تطبيق المكياج، والتي قد تكون نتيجتها إيذاء البشرة والحصول على نظرة أكبر عمراً.

إليك أهم هذه الأخطاء لتتجنبيها:

1. ترفيع الحواجب: تجنبي ترقيق حاجبيك، فهذا الأمر يجعلك تبدين أكبر سناً، واحرصي على الاكتفاء بتهذيب حاجبيك والعناية بهما وتركهما ينموان بشكل طبيعي.

2. الاستخدام الخاطئ للماسكارا: يؤدي ذلك إلى ظهور هالات سوداء تحت عينيك، ولتجنب ذلك قومي بإزالة الماسكارا الزائدة من عصا الماسكارا الخاصة بك قبل استخدامها على رموشك، واحرصي على وضعها من قاعدة الرموش إلى الأعلى.