أقنعة الوجه جديد بوبي براون

" المكياج الجميل يبدأ مع بشرة جميلة."- بوبي براون

المكياج يكون على نفس مستوى جودة البشرة التي يوضع عليها، وبالنسبة إلى بوبي، فإن البشرة الصحية هي الخطوة الأولى للحصول على ماكياج طبيعي خال من العيوب. ومع الارتقاء بفلسفة بوبي الشمولية للعناية بالبشرة، تقدم بوبي كوزمتيكس ثلاثي الماسك الأول من نوعه على الإطلاق- Instant Detox وSkin Nourish و Radiance Boost. يمكن لهذه المنتجات الفعالة أن تستخدم مع بعضها أو كل على حدة من أجل نظام تجديد مخصص للبشرة يساعدها على استعادة توازنها وانعاشها من جديد.

Instant Detox

تماما مثل التنظيف العميق للبشرة، هذه التركيبة المرتكزة على الطين المنقي، تساعد على تخليص البشرة من السموم من خلال التغلغل بعمق في سطحها وإزالة التلوث والأوساخ عنها لتكتسب مظهرا أكثر نقاء وصحة.

كيفية عمله

عندما لا يكون غسل الوجه كافيا، فإن هذه التركيبة المنقية توفر تنظيفا عميقا جدا. مزيج فريد من ماء البحر في هاواي و الطين الأبيض الأمازوني، وهو طين طبيعي مشتق من الأمازون البرازيلي ويستخدم تقليديا في علاجات البشرة، تعمل هذه المكونات معا للمساعدة على سحب السموم والأوساخ مع المحافظة على ترطيب البشرة وتخفيف حجم المسام. مدعومة بقوى إزالة السموم الموجودة في ملح ومياه البحر، التركيبة الفعالة التي ترتكز على الطين تساعد على تنظيف المسام من الأوساخ المتراكمة والزيوت، بينما تقوم بتغذية البشرة (وهكذا لا يكون التقشير مبالغافيه)

طريقة الاستخدام: توضع طبقة رقيقة على بشرة مبللة قليلا، يترك دقيقتن- خمس دقائق حتى يجف، ثم يشطف بالماء الدافئ. يستخدم مرة أسبوعيا أو حسب الحاجة.

Skin Nourish

تركيبة مدعمة بالعناصر الفعالة الجاذبة للرطوبة، كريمية خفيفة فائقة النعومة، تساعد على ترطيب البشرة الجافة على الفور وبشكل مستدام لتمنحها مظهرا ناعما وممتلئا.

كيفية عمله

يحتوي على تركيبة مستحلب ثلاثي فريدة من نوعها Triple Emulsion Textur، يوفر هذا الماسك ترطيبا مستداما متعدد الطبقات: مستحلبات ترطيب، زيوت طبيعية وماء. النتيجة هي تركيبة فائقة الخفة مع ترطيب غني.

هذه التركيبة المرطبة تساعد على منح البشرة مظهرا ممتلئا وناعما وتغذيها على الفور ومع الوقت بعناصر فائقة الترطيب والفعالية: الأعشاب المرجانية، وهو عشب مائي مرطب يساعد على توزيع الرطوبة و Salicornia وهي أعشاب مائية المرطبة وTrehalose (نسمي بعض منها). Chlorella Extract وهي طحلب طبيعي أخضر للغاية، يساعد على تعزيز إنتج الكولاجين الطبيعي، بينما ساعد زبدة المرو مرو على إصلاح حاجز الترطيب الطبيعي فر البشرة وتخفيف مظهر الخطوط الرفيعة.

طريقة الاستخدام: توضع كمية وافرة منه على البشرة وتترك لدقيقتين – خمس دقائق ليتم امتصاصها. يمسح الفائض منها بمنديل ورقي، ثم يدلك ما تبقى منه بلطف على البشرة. يستخدم حسب الحاجة للترطيب المركز وثلاث مرات أسبوعيا للمساعدة على إصلاح حاجز ترطيب البشرة الطبيعي وتخفيف مظهر الخطوط الرفيعة والجافة.

Radiance Boost

تعزيز فوري للبشرة المتوهجة، تساعد هذه التركيبة على تهدئة البشرة وتنعيمها بلطف لتمنحها مظهرا أكثر تجانسا وانتعاشا.

كيفية عمله

جزيئات الجوز الفائقة النعومة تقشر البشرة بلطف وتزيل الخلايا الميتة لتساعد على تعزيز دوران الأوعية الدقيقة.

طريقة الاستخدام: يوضع على بشرة مبللة، يترك دقيقتين- خمس دقائق، ثم يشطف بالماء الدافئ بينما يتم تدليك البشرة بلطف بحركات دائرية لتعزيز عملية التقشير. يستخدم مرة أسبوعيا أو حسب الحاجة.