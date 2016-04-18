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وقاية من أشعة الشمس وتغطية كاملة مع مستحضرات شيسيدو

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الإثنين 18-04-2016 18:44

حافظي على جمالك واحمي بشرتك من أشعة الشمس هذا الصيف
لقد لاحظت بالطبع، منتجات الوقاية الزرقاء من أشعة الشمس وأنت مستلقية على أحد شواطئ بحر العرب. إنّها مجموعة مستحضرات التجميل الواقية من الشمس والمميّزة من شيسيدو وهي الأكثر مبيعاً على مرور أجيال عدة.

تتضمن مجموعة مستحضرات التجميل التي تحتوي على عامل وقاية من أشعة الشمس، فاوندشين بتركيبة استثنائية مستندة إلى تقنية SuperVeil-UV 360TM التي توفر حماية متجانسة ثابتة على كل البشرة وProfenseCELTM لمكافحة علامات الشيخوخة. ويزود الفاونديشن بشرتك بحماية من العوامل الخارجية الضارّة لا سيما الأشعة ما فوق البنفسجية والجفاف. احصلي على تغطية طبيعية مقاومة للمياه والإفرازات الدهنية وحافظي على جمال بشرتك للسنوات القادمة، بفضل مجموعة كريمات الفاوندشين الواقية من الشمس من شيسيدو.

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سيدتي