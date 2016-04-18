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يمنيون جنوبيون يتظاهرون مجددا فى عدن

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يمنيون جنوبيون يتظاهرون مجددا فى عدن يمنيون جنوبيون يتظاهرون مجددا فى عدن

> تظاهر أنصار الحراك الجنوبى الاثنين فى عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، مطالبين بانفصال المحافظات الجنوبية، حسب ما أفاد شهود عيان، ودعى إلى اجراء هذه المظاهرة وهى الثانية خلال يومين، مع عقد محادثات السلام اليمنية فى الكويت والتى أرجأتها الأمم المتحدة بسبب غياب المتمردين الحوثيين الذين كانوا سيجرون محادثات مع .

وتحت شعار "الاستقلال خيارنا" تجمع آلاف الأشخاص فى احد ساحات عدن ورددوا شعارات انفصالية ورفعوا علم اليمن الجنوبى السابق الذى كان دولة مستقلة حتى 1990، بحسب شهود العيان، وردد المتظاهرون "لا للوحدة" وقد انضم اليهم خصوصا محافظ عدن عيدروس الزبيدى الذى يعتبر مقربا من الحراك الجنوبي.

ورفع بعضهم صورا لقادة دول التحالف العسكرى العربى بقيادة الذى تدخل قبل عام فى اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسب المصدر نفسه، وأعرب الناشط الجنوبى سالم ثابت العولقى عن امله فى أن "تتفهم الدول المجاورة الحق المشروع للجنوبيين بالاستقلال".

واكد لوكالة فرانس برس أن أى محاولة "لدفن قضية الجنوب ستبوء بالفشل"، وكان الحراك الجنوبى فاعلا قبل بدء الحرب فى مارس 2015. وحمل بعض انصاره السلاح الى جانب القوات الموالية ضد الحوثيين الذين طردوا من جنوب البلاد الصيف الماضى.
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مصر 365

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