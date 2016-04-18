أيهما أفضل Samsung Galaxy Note4 أم Samsung Galaxy Note3



ستجد فى هذا المقال مقارنة بين سامسونج جلاكسى نوت 4 وسامسونج جلاكسى نوت 3 والفرق بينهم واهم المميزات والعيوب وفى اخر المقال ستجد نصيحة ياقوطة للشراء

سامسونج جلاكسى نوت 4

اهم المواصفات و المميزات

الشبكة يدعم 2G و 3G و 4G LTE

البطارية 3200 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع

ميكرو سيم

الذاكرة 3 جيجا رام

التخزين 32 جيجا

جى بى اس يدعم

الكاميرا 16 ميجا بكسل

الكاميرا الثانوية 3.7 ميجا بكسل

المعالج رباعى النواة 2.7 جيجا هرتز

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عيوب Samsung Galaxy Note 4

1. لا يدعم الراديو

2. لا يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار

سامسونج جلاكسى نوت 3

اهم المواصفات والمميزات

الشبكة يدعم 2G و 3G و 4G LTE

البطارية 3200 مللى امبير

ميكرو سيم

الذاكرة 3 جيجا رام

التخزين 32 جيجا

جى بى اس يدعم

الكاميرا 13 ميجا بكسل

الكاميرا الثانوية 2.1 ميجا بكسل

المعالج رباعى النواة 2.3 جيجا هرتز

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عيوب سامسونج جلاكسى نوت 3

1. لايوجد راديو

2. يصعب مسكه فى اليد نظرا لكبر حجمه



ننصحك بشراء سامسونج جلاكسى نوت 3 لانه لا يوجد فرق بينه وبين جلاكسى نوت 4 الا فى الكاميرا الاساسية التى تتمتع ب16 ميجا بكسل

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