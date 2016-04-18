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أيهما أفضل Samsung Galaxy Note4 أم Samsung Galaxy Note3

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أيهما أفضل Samsung Galaxy Note4 أم Samsung Galaxy Note3 أيهما أفضل Samsung Galaxy Note4 أم Samsung Galaxy Note3


ستجد فى هذا المقال مقارنة بين سامسونج جلاكسى نوت 4 وسامسونج جلاكسى نوت 3 والفرق بينهم واهم المميزات والعيوب وفى اخر المقال ستجد نصيحة ياقوطة للشراء
سامسونج جلاكسى نوت 4
اهم المواصفات و المميزات
الشبكة يدعم 2G و 3G و 4G LTE
البطارية 3200 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع
ميكرو سيم
الذاكرة 3 جيجا رام
التخزين 32 جيجا
جى بى اس يدعم
الكاميرا 16 ميجا بكسل
الكاميرا الثانوية 3.7 ميجا بكسل
المعالج رباعى النواة 2.7 جيجا هرتز
لمعرفة باقى المواصفات اضغط هنا

عيوب Samsung Galaxy Note 4
1. لا يدعم الراديو
2. لا يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار

سامسونج جلاكسى نوت 3
اهم المواصفات والمميزات
الشبكة يدعم 2G و 3G و 4G LTE
البطارية 3200 مللى امبير
ميكرو سيم
الذاكرة 3 جيجا رام
التخزين 32 جيجا
جى بى اس يدعم
الكاميرا 13 ميجا بكسل
الكاميرا الثانوية 2.1 ميجا بكسل
المعالج رباعى النواة 2.3 جيجا هرتز
لمعرفة باقى المواصفات اضغط هنا

عيوب سامسونج جلاكسى نوت 3
1. لايوجد راديو
2. يصعب مسكه فى اليد نظرا لكبر حجمه


ننصحك بشراء سامسونج جلاكسى نوت 3 لانه لا يوجد فرق بينه وبين جلاكسى نوت 4 الا فى الكاميرا الاساسية التى تتمتع ب16 ميجا بكسل
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