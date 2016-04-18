بالصور.. ملكتا جمال بلجيكا تزوران معبد الأقصر للترويج للسياحة

زارت ملكة جمال بلجيكا الحالية "لنتى فرانس"، وملكة جمال بلجيكا السابقة "أنالى توروس"، مساء اليوم الاثنين، معبد الأقصر، وذلك للقيام بعمل حملة دعائية للمحافظة السياحية بمعابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت بغرب الأقصر.

وقال مراد جميل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يرافق ملكتى الجمال فى جولتها للأقصر 21 صحفى بلجيكى للقيام بالتغطية الإعلامية لزيارتهما، حيث كان موقع "لا بروفانس" البلجيكى قد كشف عن سعى الحكومة المصرية للإستعانة بملكات جمال بلجيكا من أجل إنعاش قطاع السياحة المتدهور خلال الشهور الأخير.

وأوضح عضو هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، أنه من المقرر أن يقمن ملكات الجمال البلجيكيات بتصوير بروموهات دعائية فى القاهرة والأقصر خلال زيارتيهما التى تستمر حتى 20 أبريل الجارى، وسيرافقهما لجنة تحكيم ملكات الجمال وبعض الصحفيين.

خبير سياحى: رحلة طيران أسبوعية من لندن للأقصر لتنشيط السياحة

>