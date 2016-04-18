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طلعت زكريا : محنة المرض «قرصة ودن» بسبب غروري بعد «حاحا وتفاحة»

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طلعت زكريا : محنة المرض «قرصة ودن» بسبب غروري بعد «حاحا وتفاحة» طلعت زكريا : محنة المرض «قرصة ودن» بسبب غروري بعد «حاحا وتفاحة»

طلعت زكريا – أرشيفية

 

حل الفنان طلعت زكريا وابنته إيمي ضيوفًا على الفقرة الأولى، في حلقة الأمس من برنامج “بيت العيلة” الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، حيث تحدث طلعت زكريا خلال الفقرة عن رحلة مرضه وتحديه للمصاعب التى واجهته ليعود قويًا مرة أخرى.

وقال الفنان الكوميدي إنه تعرض لمرض نادر، يحدث لشخص من كل مليون شخص، وبسببه دخل في غيبوبة لمدة شهرين، موضحًا أنه كان يعيش على أجهزة التنفس وأن الأطباء لم يكن لديهم أمل في شفائه.

وأضاف أنه لم يعتبر مرضه بلاء بل “قرصة ودن”، لأنه بعد نجاح فيلمه “حاحا وتفاحة” كان قد بدأ في الإتجاه لطريق خاطئ وبدأ الغرور يتسرب إلى نفسه، لذلك أعتبر المرض بمثابة “قرصة ودن” أعادته إلى الطريق الصحيح.

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