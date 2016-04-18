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جنايات القاهرة تؤيد إخلاء سبيل إسماعيل القمرى

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جنايات القاهرة تؤيد إخلاء سبيل إسماعيل القمرى جنايات القاهرة تؤيد إخلاء سبيل إسماعيل القمرى
قال خالد المصرى دفاع إسماعيل القمرى صاحب دار القمرى للنشر والطباعة، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،اليوم الاثنين ، أيدت إخلاء سبيل موكله فى اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بضمان محل الإقامة.

ويواجه المتهم عدة جرائم منها "الانضمام لجماعة إرهابية، التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة، الدعوة للتظاهر بدون ترخيص، حيازة كتب ومنشورات تحريضية" .

يشار الى أن قوات الأمن بمطار القاهرة قد ألقت القبض على المتهم عقب ورود بلاغ يفيد عودته من دولة تركيا، لتنفيذ عمليات تخريبية ضد الدولة.
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