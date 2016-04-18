أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في الاستغناء عن عواد

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في الاستغناء عن عواد الإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في الاستغناء عن عواد

قال محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي إن إدارة الدراويش لا تفكر في الاستغناء عن حارس مرمى الفريق محمد عواد.

وتابع أبو السعود لـFilGoal.com: "الفريق في حاجة لمجهود اللاعب وبقية اللاعبين، نحن نبني فريق جديد للدراويش".

وأضاف "ما نفكر فيه حاليا هو تدعيم الفريق بصفقات جديدة في المراكز التي يحتاجها".

وشدد أبو السعود أيضا أن إدارته تسعى لتجديد عقد لاعب وسط الفريق محمد فتحي.

وكان فتحي ضمن قائمة من 4 لاعبين جددوا تعاقدهم مع الدراويش، إلا أن عقده اختفى ولم يتم العثور عليه.

وأشار أبو السعود، أنه سيتم رفع قيمة تعاقد فتحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع