الإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في الاستغناء عن عواد

قال محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي إن إدارة الدراويش لا تفكر في الاستغناء عن حارس مرمى الفريق محمد عواد.

وتابع أبو السعود لـFilGoal.com: "الفريق في حاجة لمجهود اللاعب وبقية اللاعبين، نحن نبني فريق جديد للدراويش".

وأضاف "ما نفكر فيه حاليا هو تدعيم الفريق بصفقات جديدة في المراكز التي يحتاجها".

وشدد أبو السعود أيضا أن إدارته تسعى لتجديد عقد لاعب وسط الفريق محمد فتحي.

وكان فتحي ضمن قائمة من 4 لاعبين جددوا تعاقدهم مع الدراويش، إلا أن عقده اختفى ولم يتم العثور عليه.

وأشار أبو السعود، أنه سيتم رفع قيمة تعاقد فتحي.