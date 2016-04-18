سامح يوسف لـ في الجول: يجب أن يخشي الزمالك من شيئين أمام بجاية لتحقيق الانتصار

أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق أن ما حدث من "نادي الزمالك بشأن خطاب الاتحاد الدولي، يعد كارثة بكل المقاييس".

لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أقرت بأحقية عبد الواحد السيد في 5 ملايين و500 ألف جنيه. ليتقدم الزمالك بطعن في المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي.

قبل أن يرسل "فيفا" خطابا إلى نظيره المصري يسأل عن صحة ادعاء الزمالك بوقوع حرب أهلية في مصر خلال عام 2013 منعته من سداد مستحقات لاعبيه. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الواحد السيد لـFilGoal.com: "غير مقبول أن يصدر هذا الكلام من شخص مسؤول في البرلمان المصري".

وأوضح "ما يحدث تشويه لمصر قبل أي شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "خطاب الاتحاد الدولي كارثة بكل المقاييس. عيب ما يحدث".

رد الفعل

كيف ستكون رد الفعل؟ يُجيب عبد الواحد لـFilGoal.com: "أعلم تماما أنه سيخرج ويقول أنه لم يقل ذلك".

وتابع" سيخبرنا أن المحامي هو المخطئ وليس هو".

وأردف "أين الحرب الأهلية؟ لعبنا مباريات في مصر بشكل طبيعي وشاركنا في إفريقيا. كل تلك المبررات من أجل تقليل المستحقات؟".