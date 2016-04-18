أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_إفريقيا عضو مجلس إدارة الزمالك: متفائل بمواجهة بجاية.. وليتأهل الأفضل

Google+ Print
#في_إفريقيا عضو مجلس إدارة الزمالك: متفائل بمواجهة بجاية.. وليتأهل الأفضل #في_إفريقيا عضو مجلس إدارة الزمالك: متفائل بمواجهة بجاية.. وليتأهل الأفضل

أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى منتخب الأسبق أن ما حدث من "نادي الزمالك بشأن خطاب الاتحاد الدولي، يعد كارثة بكل المقاييس".

لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أقرت بأحقية عبد الواحد السيد في 5 ملايين و500 ألف جنيه. ليتقدم الزمالك بطعن في المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي.

قبل أن يرسل "فيفا" خطابا إلى نظيره المصري يسأل عن صحة ادعاء الزمالك بوقوع حرب أهلية في مصر خلال عام 2013 منعته من سداد مستحقات لاعبيه. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الواحد السيد لـFilGoal.com: "غير مقبول أن يصدر هذا الكلام من شخص مسؤول في البرلمان المصري".

وأوضح "ما يحدث تشويه لمصر قبل أي شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "خطاب الاتحاد الدولي كارثة بكل المقاييس. عيب ما يحدث".

رد الفعل

كيف ستكون رد الفعل؟ يُجيب عبد الواحد لـFilGoal.com: "أعلم تماما أنه سيخرج ويقول أنه لم يقل ذلك".

وتابع" سيخبرنا أن المحامي هو المخطئ وليس هو".

وأردف "أين الحرب الأهلية؟ لعبنا مباريات في مصر بشكل طبيعي وشاركنا في إفريقيا. كل تلك المبررات من أجل تقليل المستحقات؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا