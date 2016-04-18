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طارق السعيد يكشف كواليس انتقاله من الزمالك للأهلي ' عصير بيبو جعلني أوقع '

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طارق السعيد يكشف كواليس انتقاله من الزمالك للأهلي ' عصير بيبو جعلني أوقع ' طارق السعيد يكشف كواليس انتقاله من الزمالك للأهلي ' عصير بيبو جعلني أوقع '

كشف طارق السعيد المدرب العام لاتحاد الشرطة عن كواليس انتقاله من الزمالك إلى صفوف الأهلي في عام 2006 ودور محمود الخطيب "بيبو" نائب رئيس الفريق الأحمر في ذلك الأمر.

وتحدث الظهير الأيسر السابق لبرنامج "السوبر" قائلا:"أول شخص حدثني في إمكانية انتقالي للأهلي كان إيهاب الخطيب الصحفي الرياضي ثم تلاه حسام البدري المدرب العام وقتها بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة".

وتابع"كنت أشعر بالقلق من رد فعل جمهور الزمالك لكن النادي لم يكن يرغب في تجديد تعاقدي فقررت الرحيل في نهاية الموسم".

وواصل"واجه الزمالك الأهلي في نهائي كأس وخرجت من قائمة الـ18 للمباراة وغضبت للغاية وفاز الفريق الأهلي حينها باللقب".

وتابع لاعب الأهلي السابق حديثه"فوجئت بحسام البدري يحدثني هاتفيا ويسألني عن سبب عدم اشتراكي في المباراة ثم قال لي احضر إلى منزلي ولا تصعد سأقوم بمقابلتك على الفور".

وأردف الظهير الأيسر السابق لمنتخب مصر"وجدته يصطحبني إلى محمود الخطيب وشعرت بالقلق فأنا سأقابل أحد أساطير كرة القدم المصرية".

وأكمل"قام بيبو بتقديم كوبا من العصير وسألني لماذا ترفض التوقيع لنا؟ فارتبكت بسبب ما يحدث وقلت له لم أرفض من قال لك ذلك"؟

وأضاف"قال لي بيبو القيعي والبدري قالا لي ذلك، قلت له لا أرغب في التوقيع وبعد دقيقتين فقط كنت لاعبا في الأهلي رسميا".

وواصل لاعب الزمالك السابق"بعد توقيعي للأهلي حاول الزمالك تجديد تعاقدي ولكن لم يكن من الممكن أن أقوم بذلك الأمر وأتعرض للعقوبات فقد اتخذت قراري وحسمت الأمر".

وأتم"الزمالك بدأ محاولاته لتجديد تعاقدي بعد عمله بمفاوضات الأهلي وليس لأنه يريدني في الفريق".

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