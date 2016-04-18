أخبار المغرب اليوم.. الرباط والجزائر يترقبان قرار "كى مون" لمجلس الأمن

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول ترقب المغرب، ومعه الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية ، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذى سيقدمه أمام مجلس الأمن الدولى.

ويعد تأجيل تقديم التقرير من طرف مجلس الأمن يؤشر على الأزمة الكبيرة التى تواجهها قضية الصحراء المغربية فى الأمم المتحدة، فالتوتر الحالى غير مسبوق ويؤشر على مخاوف جدية بخصوص هذا الملف الذى عمر طويلا فى منظمة الأمم المتحدة.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، وفاة ميلود الشعبي، أشهر رجل أعمال مغربى عصامي، عن عمر ناهز 86 سنة، حيث كان قد أشتهر اشتهر الراحل بمساره المثير للاهتمام، بعدما بدأ من الصفر وانتقل من طفل راعٍ للغنم لم يرتد المدرسة يومًا، إلى مالك مجموعة اقتصادية تضّم العشرات من الشركات التى تعمل داخل وخارج المغرب.

وحضر اسم ميلود الشعبى ضمن قائمة الأثرياء الخمسة الكبار فى المملكة المغربية، كما حضر فى قائمة فوربس ذات مرة كأثرى الأثرياء المغاربة بقيمة 3 مليارات دولار. وُعرف فى بلاده بشركات من قبيل "أسواق السلام" وهى سلسلة من الأسواق الممتازة لا تباع فيها المشروبات الكحولية، وكذا شركته العقارية "الشعبى للإسكان"، فضلًا عن سلسلة فنادق "موجادور".

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، تأكيد الوكالة الأوروبية لمراقبة حدود دول الاتحاد الأوروبى المعروفة اختصارا باسم "فرونتكس" فى تقريرها السنوى أن المملكة المغربية تعد أحد أكبر البلدان المصدرة للمخدرات وللهجرة السرية التى يتم حجزها فى مختلف البلدان الأوروبية وكذلك مهربى المهاجرين.

وأكدت "فرونتكس" فى تقريرها لعام 2015 بأن المغرب يحتل المرتبة الأولى فى التصنيف المتعلق بجنسية مهربى المهاجرين، حيث تم إحصاء أكثر من 1100 مهرب مغربى أمام الأسبان بـ600 مهرب والسوريين بـ500 مهرب والأتراك بـ400 مهرب ثم الرومانيين والبلغار بـ840 مهربا.

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